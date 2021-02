Lufthavnsnaboer i opråb: Coronakrisen skal bruges til en grøn genstart af flybranchen

Der er langt mellem flyene fra Kastrup i øjeblikket, og det skal der gerne blive ved med at være, hvis det står til organisationen Bevar Jordforbindelsen og en række andre grønne organisationer.

»Lufthavnen vil formentlig gerne have den vækst tilbage, som der var før coronaen. Vi skal undgå, at tingene vender tilbage til ’normalen’«, siger talsmand Jacob Sørensen fra Bevar Jordforbindelsen.

Derfor bliver der inviteret til onlinedemonstration torsdag 25. februar med krav om en »grøn genstart« af flyindustrien.

»Når vi igen frit kan rejse til udlandet, skal der stilles markante grønne krav til flyindustrien. Vi er midt i en klimakrise, hvor væksten i flytransport ikke bare kan fortsætte som før corona«, siger Jacob Sørensen, der mener, at tidspunktet er det helt rigtige til at regulere lufttrafikken.

»Det var nærliggende at gøre hjælpepakkerne til flyindustrien afhængige af, at den udvikler sig i en grøn retning. I Frankrig er der indgået en aftale om, at de korte flyruter skal nedlægges, så de ikke konkurrerer med togene. I Danmark kunne vi også kræve for eksempel indenrigsruterne nedlagt«, siger Jacob Sørensen.