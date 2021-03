Godt nyt til rejsehungrende danskere: Fra 5. april vil verden ikke længere automatisk være rød

En sommerferie uden for landets grænser er ikke udelukket. For der vil komme en genåbningsplan for rejser til udlandet inden 5. april, hvor de nuværende rejsevejledninger, som fraråder alle rejser til hele verden, udløber. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Han advarer dog om, at »porten til verden kommer ikke til at stå på vid gab«, men siger samtidig, at »der er håb«. Regeringen og sundhedsmyndighederne arbejder lige nu på højtryk for at udarbejde en model: