Så er det nu, du skal holde øje med voucheren fra dit flyselskab

Tusindvis af flyrejsende har det seneste år fået udstedt såkaldte vouchers for aflyste flyrejser. Mange af dem står til at udløbe efter et år. Forbrugerrådet Tænk opfordrer forbrugerne til at høre deres flyselskab om vouchere kan forlænges.