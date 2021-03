For et år siden blev hele verden orange: »Jeg har været på på nippet til at købe flybilletter, for de er ret billige, men jeg må hellere vente«

Der er usædvanlig langt mellem rullekufferterne ved tjek-in-skrankerne i Københavns Lufthavn. Med mindst to meters afstand står kun få rejsende i kø, ved de endnu færre åbne tjek-in-skranker i både terminal 2 og 3.

I dag er det et år siden, Udenrigsministeriet første gang frarådede alle fritidsrejser. Siden 13. marts 2020 er landenes status skiftet mellem farverne rød, orange og gul, som indikerer, om smitterisikoen er henholdsvis høj, moderat eller lav. Fra 8. januar har Udenrigsministeriet frarådet alle rejser til hele verden og har farvet hele rejsevejledningskortet rødt.

Men kortet ser ud til snart at blive mere nuanceret. I takt med at flere og flere bliver vaccineret, og smittetallene falder mange steder, er flere lande begyndt at åbne sig mod omverdenen igen. I Tyskland har regeringen netop åbnet for rejser til en række spanske øer. Israel og Grækenland har indgået aftaler med hinanden om rejser med coronapas og opfordrer andre lande til at gøre det samme.