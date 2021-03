Dato for nattog gennem Danmark rykkes igen-igen

Det er ikke nemt at lancere et nyt nattog midt i en coronapandemi. Det må svenske Snälltåget sande. For selskabet har længe ventet på at få deres nye Malmø-Hamburg/Berlin-rute (over Høje Taastrup) op at køre.

Først hed datoen 27. marts 2021. Så 8. maj. Og nu 11. juni, lyder det fra det lille private togselskabs daglige leder, Carl Adam Holmberg.

»Vi har valgt at rykke trafikstarten. Vi kan se, at situationen fortsat er alt for usikker med restriktioner og lukkede grænser i forhold til at kunne komme i gang i maj«.