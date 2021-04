Coronaen er en velsignelse og en forbandelse for naturen

Pukkelhvalerne ud for Alaskas kyst kan høre hinandens kalden, forbi de larmende krydstogtskibe ligger ved kaj. Læderskildpadder har lagt æg på Phuket-stranden i Thailand, som normalt er fyldt med turister. I Botswana og Sydafrika gør krybskytterne til gengæld et væsentligt indhug i næsehornsbestanden. I Indien er tigre og leoparder også i sigtekornet, og der smugles flere og flere falke i Pakistan.

Coronaen, eller måske rettere en verden uden turister, har både været en velsignelse og en forbandelse for planeten. Flere dyrearter trives og vender tilbage til områder, hvor de tidligere har været truet eller helt udryddet, mens dyr og fisk andre steder udsættes for krybskytteri og illegalt fiskeri.

Et år stort set uden rejser og flokke af turister, som opsøgte klodens vidundere, har ikke alene påvirket menneskeheden, men også sat sit præg på dyre- og planteliv. Påvirkningen er dog forskellig fra kontinent til kontinent og fra land til land, skriver Lisa Foderaro fra miljøorganisationen The Trust for Public Land i The New York Times.

Siden foråret 2020 har en flok skruegeder gentagne gang vandret gennem de tomme gader i byen Llandudno i det nordlige Wales. Skruegederne hører normalt til i Indien, Pakistan og Afghanistan, men kom til Storbritannien via Frankrig fra Kashmir i det 19. århundrede, fordi deres kashmiruld var særdeles populær til bl.a. sjaler.

En del skruegeder lever frit i kalkstensformationen Great Orme på en lille halvø, men coronaens mennesketomme gader har lokket dem til nemme måltider i form af grøntsager, hække, blomster og andre haveplanter. Skruegedernes byliv har gjort dem til en sensation på internettet.