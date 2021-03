Ny måling: Her er danskernes forventninger til sommerferien

Drømmen om en tur under sydens sol fortoner sig for danskerne.

Blot godt hver femte »regner med at tage på sommerferie i udlandet i år«, mens mere end 60 procent ikke regner med at komme uden for landets grænser til sommer. Det fremgår af en måling, som analysefirmaet Megafon har foretaget for Politiken og TV 2/Nyhederne blandt 1.041 repræsentativt udvalgte 17. og 18. marts.

Den manglende tro på at komme ud at rejse står i skarp kontrast til danskernes normale rejselyst.

I 2019, sidste hele år før corona, rejste vi på ferierejser 9,3 millioner gange til udlandet, og 6,5 millioner gange var det på ture, som varede 4 dage eller mere, viser tal fra Danmarks Statistik. Danskerne var altså uden for landets grænser næsten 2 gange i gennemsnit i 2019 på ferie.