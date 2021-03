EU-dom kan sende kæmperegning til SAS efter strejke

380.000 passagerer fik aflyst deres flyrejse, da en strejke bragte SAS i knæ i 2019, og nu er de tættere på at kunne få kompensation. EU-Domstolen siger tirsdag i en enkeltsag, der vedfører strejken for to år siden, at en strejke ikke er en »ekstraordinær omstændighed«.

Dermed skal et flyselskab betale kompensation for aflysninger og forsinkelser - hvis de er lange nok. SAS har fastholdt, at selskabet ikke har pligt til at kompensere passagerer som følge af strejken i 2019.

Airhelp, som har ført sagen for en passagerer, har fået henvendelser fra »flere tusinde«, som har ønsket hjælp til at søge kompensation fra SAS i forbindelse med den konkrete strejke for to år siden.

Opdateres ...

ritzau