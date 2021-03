Sverige letter restriktioner for danskere – men Udenrigsministeriet advarer

Den svenske regering ophæver indrejseforbuddet fra Danmark og Norge fra 31. marts. Det fremgår af et pressemøde ifølge mediet SVT.

Danmark og Norge har været omfattet af særlige indrejserestriktioner for at hindre spredningen af den britiske variant B117 af covid-19.

»Dermed kan nordmænd og danskere med fritidshuse i Sverige besøge deres huse«, siger indenrigsminister Mikael Damberg.

Men spørger du det danske Udenrigsministerium, bør du ikke rejse til Sverige – heller ikke selv om du har egen ødegård i nabolandet. For Udenrigsministeriet har fortsat farvet hele verden rød, hvilket betyder, at alle rejser til hele verden frarådes – og det gælder altså også for rejser til Sverige.

»Vi fraråder alle rejser i hele verden til og med påske, og det kommer vi ikke til at lave om på,« sagde direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen i sidste uge.

Hvis du alligevel vælger at rejse til Sverige, skal du være opmærksom på en række ting: gælder din forsikring, når du rejser til et rødt land, hvad siger din arbejdsgiver, hvis du trodser rejsevejledningen, og så skal du skal gå i karantæne, når du kommer hjem igen.

Sverige forlænger samtidig kravet om, at alle, der rejser ind i landet, skal møde op med en negativ coronatest. Det gælder også danskere og nordmænd. Det vil være gældende frem til slutningen af maj.

Den test, man møder op med ved den svenske grænse, må højst være 48 timer gammel. Men for pendlere, der skal passe deres arbejde, er en uge tilstrækkeligt.

For resten af verden er det fortsat et krav, at man er testet, og at indrejse i Sverige skal have et godkendt formål

ritzau