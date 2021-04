Rejsebranchen til politikerne: Kom så med den dato for, hvornår danskerne kan rejse igen

GUIDE

3 gode råd

Hvis du ønsker at booke en rejse til udlandet nu, er der en række ting, du skal være opmærksom på:

1 Pakkerejser er sikrest

Hvis du køber en pakkerejse, frem for en flybillet og et hotel for sig, er du dækket af pakkerejseankenævnet, hvis der er problemer med din rejse. Ligeledes vil rejsegarantifonden dække dit tab, hvis rejsebureauet går konkurs.

Mange danske rejsebureauer reklamerer desuden med, at hvis du booker en rejse nu med afrejse til sommer, kan du få alle dine penge retur, hvis du på grund af coronarestriktioner ikke kan rejse ud – eller sågar hvis du skulle føle dig utryg og ønsker at aflyse. Vær dog opmærksom på, om der er en deadline for aflysning samt eventuelle andre vilkår for afbestilling.

2 Online rejsebureauer (OTA’er)

En række hjemmesider som flybillet.dk, supersaver.dk mv., de såkaldte online rejsebureauer, fungerer kun som mellemled. Hvis noget går galt på rejsen, fraskriver de sig al ansvar og sender kunderne videre til flyselskaberne, som afviser klagerne med et ’du har jo ikke købt billetten gennem os’, og så kan forbrugerne ofte hverken få hjælp eller erstatning for forsinkede eller aflyste fly. Book derfor direkte hos et flyselskab, hvis du vil købe flybilletter i denne usikre situation.

3 Sørg for at forsikre dig

Som udgangspunkt dækker en rejseforsikring ikke, hvis du køber en rejse, mens verden er orange eller rød. Du kan altså ikke bruge den til at få penge retur for en flybillet eller et hotel, hvis rejsevejledningerne fortsat fraråder rejser, når du skal rejse, og du derfor ikke vil af sted.

Ligeledes kan det være, at rejseforsikringen slet ikke dækker, hvis du bliver syg på rejsen og har brug for hospitalsindlæggelse eller hjemtransport. Sørg derfor for at kontakte dit forsikringsselskab og tjek, hvordan du er stillet, inden du køber en rejse.

