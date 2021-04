Regeringens udspil til nye rejsevejledninger får blandet modtagelse: »Det vil være en kæmpeskuffelse langs Vestkysten, hvis udspillet bliver til virkelighed«

Regeringens udspil til nye rejsevejledninger, som tirsdag formiddag blev lækket til pressen, møder modstand i rejsebranchen. Både hos de aktører, som skal sende danskerne ud og rejse, samt dem, der meget gerne ser udenlandske turister herhjemme.

I udspillet lukkes der op for, at tyskere og andre udlændinge, som er vaccineret, fra 6. maj frit kan rejse ind i Danmark. Men er man ikke vaccineret, skal man gå i karantæne ved indrejse.

»Det vil være en kæmpeskuffelse langs Vestkysten, hvis udspillet bliver til virkelighed. Det er et lille mindretal af tyskerne, som er vaccineret i maj og juni, så det er showstopper i udspillet for os, at ikke-vaccinerede tyskere skal i karantæne, hvis de lejer et sommerhus i Danmark«, siger Carlos Villaro Lassen, adm. direktør i Fritidshusejernes Brancheforening.

»Vi har brug for en konkret dato, hvor der bliver åbnet for, at tyskere og andre udlændinge kan holde ferie i Danmark. Vi står til at tabe 4,2 millioner udenlandske overnatninger i april, maj og juni i danske sommerhuse. Det kan vi et vist omfang udleje til danskere, men vi kan slet ikke nå op fire millioner danske overnatninger i de tre måneder«, siger Carlos Villaro Lassen.