Nyt udspil lækket: Sådan kan danskerne komme til at rejse igen

Der kan være gode nyheder på vej til danskere med en ødegård i Norden.

I forhandlingerne om rejserestriktionerne, som pt. er i gang på Christiansborg, lægger regeringen op til, at danskere med en ødegård i Norden kan rejse dertil uden isolationskrav efter 21. april. Desuden kan erhvervsrejsende møde på arbejde igen uden at skulle i isolation.

Det skriver TV2, der er i besiddelse af et lækket aftaleudkast. Politiken har fået indholdet i aftaleudkastet bekræftet af egne kilder.

Aftaleudkastet er dog en foreløbig plan, der kan ændre sig under forhandlingerne. Tirsdag eftermiddag mødes regeringen og Folketingets partier og forhandler videre om planen for forårets og sommerens rejser.

De nuværende rejserestriktioner udløber 20. april. Udkastet indeholder også et afsnit om, at der skal tages højde for nye, bekymrende virusvarianter, når verden med de nye rejsevejledninger igen opdeles i grønne, gule, orange og røde lande, ligesom genåbningen af rejseaktivitet skal ske gradvis og under hensyn til den aktuelle coronasituation, både i Danmark og i landene omkring os.

FAKTA Udkast til aftale om rejser ind og ud af Danmark Fase 1 (træder i kraft 21. april): Krav om test og isolation fortsætter, men der lempes på isolationskrav for indrejsende fra ’gule lande’.

Erhvervsrejsende vil kunne møde på arbejde uden krav om isolation efter en rejse.

Danskere med ødegårde i Norden kan rejse uden isolationskrav.

Listen over anerkendelsesværdige formål, der skal til for at rejse ind i Danmark, udvides. Det giver blandt andet udenlandske udvekslingsstuderende og sommerhusejere mulighed for at rejse ind. Fase 2 (forventes at træde i kraft 6. maj): Færdigvaccinerede danskere og udlændinge fra gule og orange EU-lande kan rejse ind og ud af Danmark. Det gælder dog ikke røde lande. Fase 3 (forventes midt maj eller når alle danske borgere over 50 år er vaccinerede): Krav om anerkendelsesværdige formål for indrejsende turister fjernes, hvis de rejser fra orange EU-lande eller enkelte tredjelande. Krav om test og isolation gælder dog fortsat, medmindre de indrejsende er vaccinerede.

Kravet om en negativ test ved indrejse i Danmark lempes, så testen ikke længere behøver at være maks. et døgn gammel, men to døgn. Kilde: TV2/Politiken har fået indholdet i det lækkede udkast bekræftet af egne kilder Vis mere

Derfor lægger udkastet op til, at lempelserne sker i faser, der løbende skal revurderes (se boks).

Fra den 26. juni forventes det, at et fælles coronapas mellem EU-lande skal gøre det muligt for danskere at holde sommerferie i resten af Europa. Samtidig kan europæiske turister rejse ind i Danmark, skriver TV2.

ritzau/tik