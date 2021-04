Rejseselskab: Hævede incidenstal åbner danskernes favoritrejsemål

Kreta. Mallorca. Madeira.

Danskernes favoritrejsemål ligger lige nu på eller under den nye incidensgrænse, som regeringen har fremlagt skal være gældende fra midten af maj.

Og det er gode nyheder for rejseselskabet Spies, der nu igen kan sælge rejsepakker til rejselystne.

»Det var vældigt vigtigt for os, at den blev hævet. Ellers så det lidt svært ud at få forretningen i gang«, siger Jan Vendelbo, administrerende direktør i Spies

Den omtalte incidensgrænse på gule og orange zoner har hidtil været på 20-30 smittede per 100.000 indbyggere.

Men fra den 14. maj skal den efter planen hæves til 50-60. Og det gør en verden til forskel for Spies, der allerede har kunnet mærke en efterspørgsel.

»Vi kunne mærke det, da der i sidste uge begyndte at komme indikationer på en genåbningsplan for rejser, har vi haft det bedste bookingtal siden coronaen brød ud«, siger Jan Vendelbo.

Han kan berette, at hvis man sammenligner salgstallet i sidste uge for augustrejser, er bookingtallet over, hvad selskabet solgte til august i samme uge i 2019.

»Vi har ikke armene i vejret«

Taler man med Danmarks Rejsebureau Forening er stemningen en lidt anden.

Her ser administrerende direktør Lars Thykier ikke incidensgrænsen som en garanti foSr, at danskerne kan rejse ud i verden til maj.

»Det er ikke nogen gylden aftale. Vi ved endnu ikke, hvor mange regioner, der bliver hævet til gul, når vi rammer midten af maj«, siger han.

»Vi har ikke armene i vejret«.

Han understreger desuden, at rejsebranchen mangler et svar på, hvad der skal gælde for destinationer udenfor EU.

»Vi skal ikke længere end til England og Storbritannien. De er ikke omfattet af noget som helst«, siger han.

Lars Thykier håber, at der med meldingen sikres støtteordningerne til rejsebureauerne et godt stykke tid ind i året.

»En del får ikke åbnet noget som helst. De facto er der fortsat en tvangslukning, som giver udfordringer for en række rejsebureauer«, siger han.

ritzau