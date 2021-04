Hækkerup: God smittekontrol giver plads til rejser

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om at lempe for rejserestriktioner ind og ud af Danmark i faser frem mod sommer. Det er muligt, fordi smitten med covid-19 ikke er så udbredt.

Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S) tirsdag aften, hvor aftalen er indgået.

»Det går rigtigt godt i Danmark. Vi er et godt sted, hvor smitten er under kontrol. Men på den anden side ser vi mange lande i Europa, hvor det ikke går så godt. Så kan vi ikke åbne lige med det samme«.

»Derfor har vi lavet en aftale, hvor vi i faser åbner for rejser. Selvfølgeligt under den forudsætning, at smitten tillader det«, siger justitsministeren.

Regeringen har flere gange påtalt det faktum, at smitten er høj i andre lande end Danmark samt at mutationer af covid-19 florerer. Derfor er der en risiko ved at lade udlændinge komme til Danmark.

Vaccinerede kan rejse ind fra 1. maj

Nick HækkeruS siger, at der er taget højde for den risiko i planen.

»Vi håndterer den risiko ved at sige, at hvis du er færdigvaccineret, så er risikoen meget lille. Derfor vil man fra 1. maj kunne rejse ind og ud af Danmark, hvis man er vaccineret«.

»Vi siger dog også, at fra 14. maj og frem, der vil man kunne rejse til og fra lande, selv om man ikke er vaccineret. Men kun fra lande, hvor incidensen ikke er så høj. Så vi prøvet at åbne på en måde, hvor smitten ikke løber fra os«, siger Nick Hækkerup.

Adspurgt om, hvordan man kan være sikker på, at tilrejsende turister er vaccineret, siger ministeren:

»Vi bruger første fase fra 21. april til 1. maj på at få styr på nogle af de her ting. Eksempelvis hvordan vi kontrollerer, at folks vaccineseddel er korrekt, hvad gør vi med børn, der skal med ind i landet, men ikke er vaccinere og så videre«.

Aftalen indebærer også godt nyt til de danskere, der har sommerhus i Sverige eller Norge. Her vil kravet om at gå i isolation efter besøg bliver fjernet 21. april.

»Så der er gode nyheder for dem, der har en ødegård i Sverige«, siger Nick Hækkerup.

ritzau