Togcruise: Endnu et nyt nattogsselskab vil møve sig ind på de europæiske skinner

Det er næsten ikke til at sparke sig frem på perronen for nyheder om kommende nattogsåbninger i Europa. For nu har nok et nattogsselskab meldt sig på banen.

Nemlig belgiske Moonlight Express, der fra april 2022 vil køre fra Bruxelles over Liège til Berlin med den klare målsætning at give kunderne noget mere end bare en togrejse, fortæller Louis De Jaeger, der sammen med Louis Lammertyn står bag Moonlight Express.

»Vi prøver på ikke at se vores nattogsprojekt som transport, men som en rejseoplevelse, hvor du tilfældigvis flytter dig fra A til B samtidig. Med et nattog rejser du klimavenligt og smart. Klokken 20 om aftenen er dagen alligevel forbi, og så kan du jo lige så godt spise aftensmad og se Netflix om bord hos os og så vågne i Berlin næste morgen«, siger Louis De Jaeger.

Det er kun godt en måned siden, at vi her på Politiken Rejser kunne skrive nyheden om et andet nyt nattogsselskab, hollandske European Sleeper, der også til april næste år vil sende rejsende frem og tilbage mellem Bruxelles og Prag via Amsterdam/Berlin – altså en nogenlunde konkurrerende rute.