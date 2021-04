Voldsom stigning i søgninger efter flybilletter: Danskerne vil ned til sydens sol

Selv om der er forår i luften, og solen skinner, så længes danskerne efter solens stråler under fremmede himmelstrøg, og de håber især at komme til Middelhavsområdet for at nyde varmen og det azurblå hav.

Det viser antallet af søgninger, som rejsesøgemaskinen Momondo har registreret de seneste døgn, efter at regeringen sammen med alle partier, undtagen Nye Borgerlige, sent tirsdag aften blev enige om en gradvis genåbning for rejser til udlandet. Antallet af søgninger på internationale flyrejser er steget med 50 procent siden tirsdag aften.

Spanien, Frankrig, Italien, Portugal og Grækenland står højt på listen, når danskerne søger efter internationale flyrejser ifølge Momondo. De rejselystne længes også efter en af de foretrukne oversøiske destinationer, nemlig Thailand, som på Momondos Top 10 liste er nummer tre.