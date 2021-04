Humor skal holde danskerne hjemme i ferien

I Thyborøn kan man køre på Puch Maxi-tur, i Thy kan man besøge deres nationalpark, i Odense kan man se H.C. Andersen, Bornholm har Krølle Bølle, og i København kan man sejle på kanalerne i en flydende jacuzzi.

VisitDenmark vil have os ud ad døren, men ikke ud af landet. Derfor indleder den nationale turismeorganisation i dag en storstilet Danmarkskampagne for at få os til at holde ferie herhjemme med annoncer, reklamefilm, webisodes samt på sociale medier og med en god portion humor.

Pandemien fik sidste år for alvor VisitDenmark til at lokke os til at holde ferie herhjemme. Kampagnefilmen ’Meget mere end bare Danmark’ med skuespilleren Martin Brygmann i spidsen vandt oven i købet en tredjeplads ved European Travel Commission og The International Committee of Tourism Film Festivals.