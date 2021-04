Rejsevejledninger er opdateret: Coronaen er stadig en stopklods for rejser

Fra 1. maj kan vaccinerede igen pakke kufferten og rejse til både gule og orange lande, hvis landene vel at mærke vil modtage dem, og de skal hverken testes eller gå i isolation ved hjemrejse. Vi andre må lade kufferten blive i kælderen et stykke tid endnu.

Selv om et stort flertal i Folketinget har vedtaget en plan for genåbningen af rejser, er coronaen fortsat en stopklods for de flestes rejselyst. Størsteparten af verden er stadig orange, som betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes en uge endnu undtagen erhvervsrejser.