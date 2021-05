Tre bud på oplevelser i Europa: Vild morgenmad, enestående fæstningsværk og Caribien-agtige strande

Frank Sebastian Hansen, forfatter til ’Turen går til Lissabon’:

»Jeg synes, du skal flyve til Lissabon, leje en bil i lufthavnen og køre direkte til halvøen Península de Setúbal. Halvøen er det perfekte sted at bruge 5-7 dage, da afstandene er små, og der er mange fine ting, du kan opleve. Du kan bruge den hyggelige by Sesimbra som base. Det er en gammel fiskerlandsby, ikke så stor og uden så mange turister og med en fin, hyggelig familiestrand. Det er også her, du finder halvøens bedste fiskerestauranter, hvor du skal prøve den lokale specialitet espada: grillet sort kårdefisk. Hvis du kører i bil langs kysten, ligger strandene som perler på en snor. Praia do Portinho da Arrábida er den smukkeste med en lagune med Caribien-agtigt turkisgrønt vand. Du kan også køre op på højderyggen Serra da Arrábida, der er en gammel gletsjer, og udforske naturen ved at tage på en vandretur. Det er et supersmukt og meget råt landskab. Du skal også tage forbi den lille flække Vila Nogueira de Azeitão, hvor vinproducenten José Maria da Fonseca laver en lækker dessertvin, Moscatel de Setúbal, som de er ret kendte for«.

Du kan også overveje:

At tage på sporvognstur i Lissabon med nr. 28, der kører gennem Lissabons ældste bydele med folkelige Mouraria, Alfamas romantiske huse og Baixas lange lige gader.

Katharina Bambach, tidligere assisterende restaurantchef på Alchemist og nu bosiddende i Berlin:

»Hvis du skal spise i Berlin, vil jeg anbefale tre meget forskellige steder. Det første er Tulus Lotrek, der har en stjerne i michelinguiden, men det er slet ikke den oplevelse, du møder. Det er ikke stift på nogen måde, men føles, som om du er på besøg i nogens hjem. Men tag heller ikke fejl, de er professionelle til fingerspidserne og ved, hvad de laver. Maden er moderne fransk med et tvist. Hvis du skal spise morgenmad i Berlin, så gør det på Frühstück 3000. Du kan godt få helt almindelig morgenmad med brød, smør og ost, men jeg vælger altid enten langos, som er friterede ungarske fladbrød på surdej med bacon og cremefraiche, eller eggs benedict med hummer. Til dessert tager jeg french toast med marinerede kirsebær. Det sidste tip er Hinterland, der minder meget om Barr i København. Sådan et sted, hvor man bare har lyst til at bestille det hele på en gang. Det er comfort food og i øvrigt en restaurant, hvor både køkkenchefen og ejeren er kvinder, hvilket de gør meget ud af at slå på. Det er nemlig ikke normalen i Berlin. Prøv deres dumplings med spinat, det er tungt og sydtysk, men smager virkelig dejligt«.

Du kan også overveje:

At hoppe i vandet, hvis det er varmt i Berlin. Prøv badeanlæggene Columbiadamm og Prinzenstrasse eller det mindre kendte Sommerbad Humboldthain.