3 kendere udpeger de steder, du bør overveje til årets sommerferie

Mads Weideman, direktør i Mountainbike Akademiet:

»Saalbach-Hinterglemm er et danskerparadis om vinteren, som mange nok kender det fra, men om sommeren er der masser af muligheder for aktiv ferie. Blandt andet mountainbike. Og det er slet ikke så hardcore, som det ellers kendes fra Alperne. Der er masser af spor for dem, som ikke har cyklet før, men synes, at det kunne være spændende at prøve«.

»Det er nemme spor, der passer til familier. De går gennem bjergrigt terræn med pukler og sving. Det er ikke udfordrende, men sjovt. En rutsjebaneoplevelse. Og så har du udsigt til Østrigs højeste bjerg, det 3.798 høje Großglockner. Det er virkelig smukt med hele bjergkammen og de sneklædte tinder og så de bløde græsklædte bakker foran dig. I højsommeren vrimler det også med alpeblomster, der gror over det hele, det er et vildt flot vue«.

»Der er også mange muligheder for vandreture. Det er jo blevet en stor ting herhjemme det seneste år, så hvorfor ikke tage til Østrig, hvor der er en rig vandrekultur i forvejen? Om sommeren er der vandreruter, der er forbundet med hinanden over det hele. Der er også et vandland, der er godt til børnene på en varm sommerdag, og også smeltevandssøen Zell, der kan bades i«.

»Jeg vil også anbefale at tage på udflugt op til Großglockner, hvor du får fortalt historien om hele området og de forskellige bjergarter. Som regel er der murmeldyr over det hele, en slags blanding af en bæver og et egern, og som er på størrelse med en kat. Det er fantastisk at se dem pile rundt«.

