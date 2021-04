Danskere frarådes alle rejser til smitteplagede Indien

Fra torsdag strammer de danske myndigheder rejserestriktionerne for Indien.

Det sker efter den seneste tids voldsomme smittestigning i Indien, der blandt andet er hårdt belastet af den nye coronavariant B1617.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Som følge af stramningen bliver alle rejser fra Danmark til Indien frarådet. Det gælder også erhvervsrejser.

Derudover strammes indrejserestriktionerne for udlændinge med fast bopæl i Indien, så kun nogle anerkendelsesværdige formål giver mulighed for indrejse til Danmark. Det gælder også i forhold til transit.

Det indiske sundhedsvæsen er hårdt presset

Stramningerne kommer på et tidspunkt, hvor den mere smitsomme variant B1617 er med til at lægge et stort pres på det indiske sundhedsvæsen, som har vanskelig ved at sikre behandling af de smittede.

Samtidig har flere europæiske lande den seneste tid rapporteret om tilfælde af B1617-varianten, som først blev registreret i Indien.

På grund af situationen har en række lande allerede indført skærpede restriktioner over for rejsende fra Indien. Det gælder blandt andet Finland, Holland, Norge, Spanien, Storbritannien og Tyskland.

»På den baggrund og efter indstilling fra Statens Serum Institut har den danske covid-19-taskforce for rejserestriktioner i dag besluttet at aktivere den røde sikkerhedsventil for Indien med virkning fra i dag«, skriver Udenrigsministeriet onsdag i pressemeddelelsen.

ritzau