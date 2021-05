Arrangør om etikken i vaccinerejser: »Vi stjæler ikke nogens vacciner i Rusland«

FAKTA

Om World Visitors vaccinerejse

World Visitor arrangerer en vaccinerejse til Rusland. Herunder ses programmet for to korte ture til Moskva – der skal to ture til for at få to stik.

Dag 1: Ankomst og indlogering på hotel

Dag 2: Vaccination på hotel og fri

Dag 3: Sightseeing eller afslapning

Dag 4: Retur

Turen skal gentages efter 21 dage.

Samlet pris for begge ture: 1599 euro (cirka 12.000 kr.). Det inkluderer:

2 x 3 nætter på 4-stjernet hotel

Morgenmad og transfers til og fra lufthavn + til og fra vaccination.

Assistance med ansøgning om visa og invitation fra det russiske indenrigsministerium.

Oversætter i forbindelse med vaccinationskonsultation.

Ikke inkluderet i prisen:

Flybillet (prisen afhænger af, hvilken lufthavn i Europa du flyver fra. Kontakt World Visitor for råd og vejledning)

Udgifter til visa (max 1500 kr.) og administrationsgebyr til læge (max 1500 kr.).

World Visitor kan også sammensætte en 23-dages tur med vaccinationer i starten og slutningen af turen. Priser fra 2599 euro (cirka 19.300 kr.). Dette inkluderer heller ikke fly.

www.worldvisitor.com

