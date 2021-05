Så er der igen åbent for rejser til Portugal

Danske turister kan nu rejse til hele Portugal uden at skulle i karantæne, når man rejser derned og kommer hjem igen. Udenrigsministeriet har således lempet sin rejsevejledning for Portugal, så danske turister nu kan rejse til hele landet. Det oplyser ministeriet på Twitter.

I sidste uge lempede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning for de portugisiske øgrupper Azorerne og Madeira grundet lav smitte, men holdt ved sin anbefaling om at fraråde rejser til resten af landet, da Portugal ikke tillod turister at komme ind.

Mandag har Portugal åbnet for rejser for turister. Det er baggrunden for, at Udenrigsministeriet nu har ændret sin vejledning.

Foto: Violeta Santos Moura/Ritzau Scanpix

ritzau