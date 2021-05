Den fulde liste: Her har du 14 bud på, hvor du skal rejse hen til sommer

Christian Martinez, forfatter til ’Turen går til Madrid’:

»Asturien i Nordspanien er en del af det, man kalder ’Det grønne Spanien’, nærmest en eufemisme for, at det høvler ned med regn året rundt, men det gode ved lige netop det er, at der er usædvanlig smukt, grønt og saftigt. Ikke mindst fordi man har Atlanterhavet lige ved siden af, som sikrer et tempereret klima. Det med regnen er selvfølgelig en overdrivelse, for der er skønt, især fra maj til oktober. Asturien er overset, jeg forstår jeg ikke hvorfor, for der er både smukke kystbyer og vilde bjerge i baglandet. Er man til friske fisk og skaldyr, eller simreretten fabada asturiana med panceta, chorizo, morcilla og favabønner, og nogle af de bedste blå oste i Spanien, er man havnet det rette sted. Det hele skylles ned med sidra, cider, som de lokale hælder op med stil og høvler ned i en mundfuld. Man kan tilbringe et par dage i byen Tapia de Casariego på grænsen til Galicien, der har afholdt surfkonkurrencer siden 1970’erne, og hvor der er surfskoler. Eller man kan besøge Cabo de Peñas med 100 meter høje skrænter, et fyrtårn fra 1800-tallet, der i dag er lavet om til besøgscenter med info om flora og fauna i området, og besøge øde atlanterhavsstrande som Xagó og Verdicio. Flodmundingen Ría de Villaviciosa er en del af et naturreservat, og især stranden Rodiles er smuk, hvor floden munder ud i Det Cantabriske Hav«.

Du kan også overveje:

At besøge Madrid som et alternativ til Barcelona. Museerne i den spanske hovedstad kan besøges som perler på en snor, og du spiser som i resten af Spanien eminent godt og billigt.

Ole Bertelsen, tidligere landsformand i Dansk Vandrelaug, der kender Norge indgående:

»Espedalen (der ligger i Vestre Gausdal 250 kilometer nord for Oslo, red.) er ideel til vandreture. Det er ikke så krævende at tage på ture i området, og der er slet ikke så mange mennesker som eksempelvis i Jotunheimen, så man får det lidt for sig selv. Man vandrer i en af blanding af skov og fjeld. Der er nåle- og birketræer op til trægrænsen i 1.000 meters højde, og så vandrer man ellers op til 1.500 meter. Her er der udsigt til Jotunheimen på den ene side og Rondane på den anden. Der er flere forskellige fjeldstuer, man kan overnatte på og blandt andet bruge som udgangspunkt for de forskellige ture ud i fjeldet. Hvis ikke man har lyst til at vandre hele tiden, kan man også køre mountainbike, sejle i kano på søerne eller fiske. Og bor man på fjeldstuen Ruten eller højfjeldshotellet Dalseter, kan man leje sig ind i et elgtårn, der ligger ude i skoven på et sted, der om vinteren er den mest trafikerede rute for elge, når de vandrer fra syd til nord. Der er seks sengepladser og brændeovn, og man kan få bragt mad ud fra fjeldstuen«.