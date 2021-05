Nu kan du downloade det nye digitale coronapas

Den nye coronapas-app kan nu downloades. Både i Apples App Store og Googles Play Butik.

Den nye app har fået navnet ’Coronapas’. Her kan man blandt andet få både testsvar og informationer om vaccinationer.

Appen vil kunne benyttes til at dokumentere et gyldigt coronapas i både Danmark og ved rejser i EU.

Senere fredag er der indkaldt til pressemøde i Københavns Lufthavn, hvor det nye digitale coronapas bliver lanceret officielt.

Med til præsentationen er fra regeringen finansminister Nicolai Wammen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S).

Også administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen samt administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er med.

Det er it-virksomhederne Netcompany og Trifork, der bliver leverandører af det digitale coronapas.

Det har længe været et ønske i rejsebranchen og det øvrige erhvervsliv at få et digitalt coronapas.

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene er at udvikle selve appen. Den skal være brugervenlig og kunne vise vaccinationsstatus og testsvar fra både PCR-test og lyntest samt immunitet ved tidligere smitte.

Den anden del går ud på at opdatere en del af it-infrastrukturen. Herunder hjemmesiden sundhed.dk, som skal kunne tale sammen med appen.

Prisen for udviklingen af selve passet lyder på 22 millioner kroner, har finansminister Nicolai Wammen (S) tidligere udtalt. Den samlede pris anslås at blive omkring 50 millioner kroner.

Tanken er, at passet kan bruges på tre måder

Det har tidligere været en diskussion, om passet vil ende med de facto at tvinge folk til at blive vaccineret, fordi de ellers vil være afskåret fra at deltage i en lang række aktiviteter.

Men det er ikke tilfældet, lød det fra Wammen i marts.

»Tanken er, at man kan bruge passet på tre måder: Hvis man har haft corona, hvis man er vaccineret, eller hvis man er blevet testet«.

»Så det er ikke sådan, at man skal være vaccineret for at få glæde af passet«, sagde han blandt andet.

ritzau