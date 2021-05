Feriehusudlejere vil have lempet krav for tyske turister

På grund af indrejserestriktioner har de danske sommerhusudlejere lige nu udsigt til en sommer uden det sædvanlige antal tyske turister. I øjeblikket er det således kun tyske turister fra delstaten Slesvig-Holsten, der er undtaget for krav om isolation efter indrejse til Danmark.

Det undrer Feriehusudlejernes Brancheforening, da delstater som Hamburg og Mecklenburg-Vorpommern i Nordtyskland står til at have tilpas lav smitte, til at turister herfra også burde være undtaget for kravet. På Udenrigsministeriets hjemmeside fremgår det, at det såkaldte incidenstal er 44,50 for Hamburg og 47,70 for Mecklenburg-Vorpommern.

Det ville umiddelbart betyde, at restriktionerne for delstaterne skulle lempes, da grænsen går ved et incidenstal på 50. Incidenstallet dækker over antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Kan gå glip af millioner af overnatninger

I Feriehusudlejernes Brancheforening håber administrerende direktør Carlos Villaro Lassen, at incidenstallene for de to delstater betyder, at der hurtigst muligt lempes for indrejsereglerne for turister derfra.

I øjeblikket mister feriehusudlejerne nemlig masser af bookinger, fordi det kun er tyske turister fra Slesvig-Holst