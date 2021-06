Nyt superfly vil sende dig til USA hurtigere end lyden

Om blot otte år skal det igen være muligt for passagerer at flyve over Atlanten med en hastighed, der er et godt stykke højere end lydens.

Sådan lyder det ambitiøse mål i hvert fald hos det amerikanske flyselskab United Airlines, som ønsker at bringe overlydsflyet tilbage med passagerdrift i 2029.

Det oplyser selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Overlydsflyene har været på pension i knap 20 år, efter at den sidste kommercielle flyvning med en Concorde fandt sted i 2003.

Men United Airlines har nu indgået en aftale med selskabet Boom om at købe over 15 af dets overlydsfly af typen ’Overture’, når flyene lever op til Uniteds standarder.

Prisen oplyses ikke.

Ifølge BBC skal flyet kunne nå en hastighed på 1.805 kilometer i timen.

London - New York på tre en halv time

Dermed er planen, at ’Overture’ skal kunne flyve fra New York til London på tre og en halv time, hvilket barberer tre timer af den nuværende flyvetid.

Men analytikere ser stadig mange udfordringer.

»Det er en interessant idé, men der er en hel del spørgsmål«, siger analytiker Michel Merluzeau ved konsulentfirmaet Air ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han anslår, at det vil koste mellem 10 og 15 milliarder dollar - eller op til cirka 90 milliarder danske kroner - at udvikle et fly, som vil blive godkendt til passagerrejser.

»Vi må være realistiske i forhold til det her«, tilføjer han og fortæller, at hans bud på en realistisk startdato for passagerrejser ligger i årene mellem 2035 og 2040.

Både Concorden og nutidens overlydsfly kæmper med en række udfordringer.

For det første er det svært at skabe så hurtigt et fly, uden at det går voldsomt ud over brændstofforbruget.

Derudover er der larmen fra flyet, der er særlig slem på grund af overlydsbraget, der høres, når chokbølgen fra et overlydsfly passerer jordoverfladen.

ritzau