Her kan du opleve tempelriddernes fæstning eller dykke ned til vraget af en tysk minestryger

FAKTA

Turen til Gozo

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 921 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 7,085 km i bil).

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud, og se, hvordan du kan klimakompensere, på

politiken.dk/klimaberegner

Øgruppen Malta, som ligger midt i Middelhavet, syd for Sicilien, fik fuld selvstændighed i 1973 efter 150 år som britisk koloni. Øgruppen består af selve Malta med hovedstaden Valletta samt Gozo, Camino og Filfla. Her bor 500.000 indbyggere på blot 316 km2.

Om Gozo:Maltas næststørste ø på 67 km2, omtrent samme størrelse som Taasinge, 40.000 indbyggere. Øen blev befolket 5500 år f.Kr. af indvandrere fra Sicilien. Gozos største by er Victoria med 7.000 indbyggere.

Øen nås med færge fra Maltas vestkyst eller ad den lidt længere rute fra Valletta. I 2024 er det planen, at Malta og Gozo skal have en fast forbindelse. Mange gozitanere frygter, at deres fredelige og mindre tætbefolkede ø vil blive overrendt.

Læs mere på Visitmalta.com

Rejsen dertil: Dansk Folkeferie har pakkerejser til Malta fra København og Billund. Der er desuden direkte fly fra Billund til Malta med Ryanair, fra København kræver det en mellemlanding, f.eks. med Lufthansa via Frankfurt.

Indrejseregler: Kun færdigvaccinerede (14 dage efter sidste stik) danskere kan rejse til Malta, det gælder også børn fra 12 år og op. Børn mellem 5 og 11 år kan indrejse sammen med fuldt vaccinerede forældre ved at fremvise en negativ PCR-test, maks. 72 timer gammel. Børn under 5 år er undtaget krav om test.

Alle rejsende, voksne og børn, skal udfylde en digital Passenger Locater Form.

Bemærk, at ved mellemlandinger kan gælde andre regler end direkte flyvninger.

Restriktioner: Mundbind skal bæres alle offentlige steder, herunder på gaden, men strande og pools er undtaget, når man sidder/ligger ned.

Læs mere i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

