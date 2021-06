Nye rejsevejledninger: Eftertragtede feriedestinationer åbner for danskerne

Fra og med i morgen kl. 16:00 kan danske rejsende igen besøge en række populære områder under europasydens sol uden at skulle testes før hjemrejse og gå i isolation ved hjemkomst.

Nye rejsevejledninger åbner nemlig nu for ind- og udrejse til en række eftertragtede feriedestinationer indenfor Schengen såsom de franske regioner Bretagne og Provence-Alpes-Côte d’Azur (bl.a. Nice, Cannes og Marseille) og den græske ø Kreta.

Schengenlandet Estland er ligeledes blevet gult, men forventes dog at fastholde sine indrejserestriktioner overfor rejsende fra Danmark på grund af smittetallene herhjemme.

I Schweiz ændres regionen Jura fra orange til gul på grund af faldende smitte. De to regioner Appenzell Innerrhoden og Obwalden er orange pga. høj smitte.

Om en uge kan vi desuden rejse til samtlige lande i EU og Schengen uden at skulle testes før hjemrejse og gå i isolation ved hjemkomst.

Lande med betydelige indrejserestriktioner frarådes

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, selvom landene opfylder kriterierne for lave smittetal. Inden for Schengenområdet gælder dette for Finland, Island, Norge, Tjekkiet og Ungarn. Landene er fortsat gule i indrejserestriktionerne.

I denne uge er EU’s landeliste for tredjelande, som der kan åbnes for indrejse fra, desuden blevet opdateret. Den nationale covid-19 taskforce for rejserestriktioner har vurderet EU-listen og besluttet, at der åbnes der op for indrejse til Danmark fra Albanien, Libanon, Nordmakedonien, Serbien og USA. Derudover åbnes også op for indrejse fra Taiwan og de særlige administrative regioner Hongkong og Macau.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Nordmakedonien, Albanien, Libanon og Serbien vil blive ændret fra orange til gul. Imidlertid har USA, Taiwan, Hongkong og Macau fortsat betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, så disse lande og særlige administrative regioner vil forblive orange i rejsevejledningen.

Følgende fra EU’s liste er dermed åbne for indrejse til Danmark: Albanien, Australien, Hongkong,Israel, Japan, Libanon, New Zealand, Macau, Nordmakedonien, Rwanda, Serbien, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, USA.

Bortset fra Albanien, Libanon, Nordmakedonien, Rwanda og Serbien er rejsevejledningerne for de øvrige på EU’s liste dog fortsat orange på grund af indrejserestriktioner for danske rejsende.

Fakta Rejsevejledninger Planen for en gradvis genåbning af rejser til udlandet indeholder fire faser, hvoraf de første tre allerede er indført. Den baserer sig på incidens-modellen for EU- og Schengenlandene, der betyder, at et land/en region bliver gult, hvis incidenstallet er mindre end 50 smittede pr. 100.000 indbyggere i en periode på 7 dage (kommer det op over 60, bliver det orange). Den røde farve gives kun til et land med udbrud af særligt smitsomme varianter. Fase 4 træder i kraft 26. juni og baserer sig på et fælles europæisk coronapas. Folketinget vedtog torsdag, at danskerne kan tage på ferie i hele EU og Schengen-lande fra 26. juni uden at skulle testes før hjemrejse eller gå i isolation ved hjemkomsten. Samtidig bliver gule lande grønne på Udenrigsministeriets rejsevejledningskort og orange lande gule. Test og isolation vil kun blive afkrævet ved hjemrejse fra røde lande. Kilde: Udenrigsministeriet Vis mere