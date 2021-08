Jens ramt af naturkatastrofe på ferien: »Hold da kæft, det lignede tsunamien i 2004«

Jens Pietras ved godt, at situationen er alvorlig, men han bliver alligevel chokeret, da han efter en nat med kraftig regn og skybrud bevæger sig fra sit hotel og ned til centrum af den tyske by Euskirchen vest for Bonn.

»Jeg så ødelæggelser, der var så voldsomme. Hold da kæft, det lignede tsunamien i 2004. Det var så store kræfter, der havde været på spil. Biler var kastet rundt som legoklodser, træer revet op, huse smadret, affald over det hele og vand over alt. Det var et surrealistisk kaos. Nogle mennesker var nysgerrige, nogle prøvede hjælpe, der var folk, der ledte efter ejendele og nogle, der kiggede efter familiemedlemmer«, fortæller 61-årige Jens Pietras fra Holbæk.

Han er en af de danskere, der denne sommer pludselig oplevede at stå i en af de naturkatastrofer, der har ramt Europa. Fra naturbrande i Tyrkiet, Grækenland og Frankrig, hvor det brænder tæt på rivieraen lige nu, til de voldsomme oversvømmelser i Belgien og ikke mindst Tyskland, hvor mange mennesker omkom. Situationer, der først og fremmest er forfærdelige for de lokale, men også får konsekvenser for turister, der uforvarende oplever at befinde sig i et katastrofeområde og måske har brug for hjælp af deres forsikringsselskab.