Seks vandfald i Europa, du bør opleve: Her kan du komme helt tæt på naturens storslåede brusebade

En let regnfrakke vil med sikkerhed komme til sin ret, når man besøger et af Italiens største vidundere, de 165 meter høje Marmore-vandfald, Cascata delle Marmore, nær byen Terni i den midtitalienske provins Umbrien, for ellers bliver man våd til det inderste. Øverst sendes frådende kaskader ud over en skrænt, først i et sammenhængende fald på 83 meter. Herefter fordeler vandet sig i flere individuelle fald, som til sidst ender foran besøgscenteret.

Et stisystem fører op til vandfaldets begyndelse, og undervejs er der udsigtssteder.