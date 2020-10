Her er fem steder, du bør unde dig selv at holde ind på dit roadtrip i Norge

Bølgerne kaster sig over kystlandskabet, mens bilen zigzagger over broer og små øer langs Atlanterhavsvejen, der er en af Norges 18 nationale turistveje, og som strækker sig 36 kilometer mellem Bud og Kårvag. Strækningen beskrives bedst som ’vejen på havet’, hvor man undervejs passerer otte broer. Hold ind ved den længste, Storseisundet-broen, og nyd den vilde udsigt til den snørklede bro.

Hold blikket stift rettet ud af forruden, når du langsomt kører ad smalle hårnålesving på Trollstigen. Undervejs passeres meterhøje vandfald, inden du lander ved udsigtsplatformen, der nærmest hænger ud over fjeldkanten og har udsigt til den snoede sti. Planlæg din tur, så du kommer i så klart vejr som muligt.

Er du i Norge om efteråret, er en køretur gennem nationalparken et must. Her sprænges farveskalaen på træerne, og med de hvide bjergtoppe i baggrunden og med azurblåt vand for foden af bjergene bliver synet næsten ikke bedre. Der er flere gode vandremuligheder i parken både for nybegyndere og erfarne.