Sverige er klar til invasion af danske skientusiaster

Fakta

Coronaregler

Det er endnu ikke fastlagt, hvilke coronarestriktioner der kommer til at gælde i den kommende sæson, men Skistar har valgt at holde fast de gamle coronarestriktioner fra sidste skisæson, som blev populære blandt gæsterne.

Det gælder for eksempel køsystemet ved lifterne, hvor man skal stå en og en i stedet for at stå i en klump; forudbestilling af lejeski, som står ved hytten, når gæsterne kommer; plus digitalt skipas og digitalt tjek-in i hytter eller hotelværelser.