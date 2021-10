Akut, akavet og akademisk kærlighed: Besøg 'Normale mennesker's Irland, og få et alsidigt blik ind i den irske ungdom

Fakta

Rejsen til Irland

Klimaaftryk tur/retur:

Fly: 329 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

Trinity College er gratis at besøge, men vil man ind i det gamle bibliotek og udstillingen med ’The Book of Kells’ – et illumineret manuskript på latin med de fire evangelier fra Det Nye Testamente – skal man betale mellem 75 og 100 kroner for at få adgang.

På Trininty City Hotel, som ligger centralt og lige ved siden af universitetet, koster værelserne fra 850 kroner per nat.

Togbilletten fra Dublin til MacDiarmada station i Sligo koster 150 kroner hver vej. Hos Sligo Tours kan man booke en ’Normal People’ gruppetur fra 2.200 kroner. Alternativt kan man selv køre rundt og se området, hvis man lejer en bil. Man kan overnatte i Tobercurry på Cawley’s Guesthouse, som kan booke på nettet, fra 400 kroner per nat.

Alle priser kan variere fra dag til dag alt efter efterspørgsel.

’Normale mennesker’ kan streames på DR.

