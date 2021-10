»Fuldstændig vanvittigt«: Campervans bliver revet væk lige nu

Fakta

Her må du parkere

Ifølge FDMer det herhjemme lovligt at overnatte i din bil (herunder camper) på gader og parkeringspladser og privat grund, hvis det kun er for en enkelt nat, og hvis grundejeren i sidstnævnte tilfælde har givet lov.

Men hvis du gerne vil være helt sikker på ikke at blive banket op midt om natten, er her tre bud på, hvor du på den bedste og mest hyggelige måde overnatter i din camper, og hvor der også ofte er adgang til toilet og bad:

Havne: Mange danske lystbådehavne tilbyder campere at overnatte på parkeringsarealer for et mindre beløb. Som regel giver det mulighed for at oplade camperen, benytte toilet og bad samt måske køkken. Se hvilke havne på Campervenner.

Campingpladser: Campere er velkomne på de danske campingpladser ligesom teltfolk og dem med campingvogn. Tjek blandt andet DK-Camp eller Campingland.dk for at få overblik, inspiration og priser.

Pintrip: Efter fransk forbillede har ægteparret Henriette og Peter Rask siden 2019 udgivet guidebogen ’Pintrip – Let’s go to Denmark’, der efter køb af bogen (299 kroner) giver campere adgang til gratis at parkere 252 steder (vingårde, økobutikker, private grunde, landbrug, etc.) rundt om i Danmark.

Tjek også appen Park4night i forhold til at finde fantastiske steder at parkere og overnatte. Der er brugergeneret information, billeder, anmeldelser, ratings og kommentarer. Fungerer både herhjemme og i udlandet.

Hvis du i øvrigt vil vide mere, så bliv eventuelt medlem af grupperne Vanlife Danmark og VW California Club Danmark.

Vis mere