Guide: Her er 10 råd til god vanlife-stil

Mange campertyper har ikke toilet om bord. Brug så vidt muligt offentlige toiletter på dine ture. Hvis ikke, så hav altid en skovl med, så du kan gå i skoven, hvis det er. Ifølge sunshinetribe_ er det et vigtigt emne at italesætte og tale højt om, for det er enormt vigtigt, at det ikke må blive et problem. Ellers ender det med regler og restriktioner.

Tag altid dit skrald med dig, og ryd pænt op, hvor du end opholder dig eller parkerer for natten. Har du overskud, så hiv en ekstra affaldspose frem og nap alt det affald med, som ligger og flyder i forvejen. Det giver ekstra point på karmakontoen.