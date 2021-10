Trods flere kunder: Norwegian har stadig meget at indhente

Norwegian havde for femte måned i træk flere passagerer i september. Det viser tal fra lavprisflyselskabet. Knap 980.000 passagerer fløj her med Norwegian. Det er cirka tre gange så mange som samme måned sidste år.

Der er dog stadig et godt stykke vej op til niveauet, før corona ramte og parkerede verdens flyflåde på jorden. I september 2019 havde Norwegian 3,3 millioner passagerer.

Ifølge koncernchef Geir Karlsen er de traditionelle rejsemønstre dog på vej tilbage. Kunderne bestiller nu også rejser til den kommende vintersæson og frem mod næste sommer.

»I takt med at de nordiske lande er blevet genåbnet, har vi set en stor stigning i antallet af bookinger, og efterspørgslen stiger støt både for indenrigsrejser, rejser i Norden og i resten af Europa. Tillid til at rejser nu igen kan lade sig gøre som planlagt, betyder også, at vores kunder booker billetter længere frem i tid«, siger han i en pressemeddelelse.

