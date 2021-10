USA åbner dørene for færdigvaccinerede turister om 24 dage

USA vil tillade færdigvaccinerede personer at rejse ind i landet både med fly og via landjorden fra den 8. november. Det er om 24 dage.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Det bliver enden på over halvandet år med strenge amerikanske indrejserestriktioner på grund af coronapandemien.

USA har tidligere meddelt, at landet vil åbne for færdigvaccinerede engang i november. Fredag skriver Kevin Munoz fra Det Hvide Hus’ presseafdeling på Twitter, at datoen altså bliver 8. november.

Alle detaljer om USA’s genåbnede grænser er endnu ikke annonceret.

Det ligger dog fast, at der er mulighed for indrejse, hvis man er færdigvaccineret med en vaccine, der er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) eller Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Det inkluderer alle vaccinerer, der er blevet givet i Danmark.

ritzau