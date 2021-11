Turisme i valgkampen: På Møn siger de ja til turister men nej til feriefabrikker

I Ringkøbing-Skjern Kommune protesterer borgerne over, at der skal bygges 250 ferielejligheder ud til fjorden ved Ringkøbing. På Møn kæmper borgerne for at forhindre byggeriet af et feriecenter ved Hjelm Bugt. På Sjælland frygter en brugergruppe, at en eventuel udnævnelse af Bidstrupskovene til naturnationalpark og efterfølgende indhegning vil gå ud over friluftslivet.

Derfor kunne man godt tro, at turisme og vores adgang til naturen ville være et stort emne i valgkampen op til kommunalvalget på tirsdag.