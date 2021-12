Finansbyen inviterer sine gæster til et overdådigt kulturelt tagselvbord

Fakta

Turen til Frankfurt

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 179 kg CO 2 per person.

Bil: 236 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).

Tog: 82 kg CO 2 per person.

Bus: 44 kg CO 2 per person.

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 11.000 kg CO 2 per år.

Hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 1,5 grader, må hver verdensborger maksimalt udlede 1.500 kg CO 2 årligt.

Læs om udregningerne bag tallene på wpolitiken.dk/klimaudregning

Vælger man at køre i egen bil, er der fra grænsen og færgelejet i Puttgarden ca. 640 kilometer. Endelig kan man tage toget fra København H og Aarhus H på hhv. ca. 9,5 og 9 timer.

FrankfurtCard giver gratis rejse med alle offentlige transportmidler i byen inkl. til lufthavnen og op til 50 procents rabat til bl.a. museer. 1 dag koster 11 euro (82 kr.), 2 dage 16 euro (119 kr.).

Indrejsekrav og restriktioner:Rejsende fra Danmark skal fremvise negativ covid-19-test, enten PCR-test (maks. 72 timer gammel) eller en antigen-hurtigtest (maks. 48 timer gammel).

Færdigvaccinerede (14 dage efter 2. stik) eller tidligere covid-19-smittede (positiv PCR-test, der er min. 28 dage og maks. 6 måneder gammel, skal ikke vise test. Det danske og det europæiske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og tidligere smitte. Børn under 12 år er undtaget fra kravet om negativt testresultat eller bevis for overstået infektion.

Rejsende til Tyskland skal være opmærksomme på, at personer, der hverken er vaccineret eller helbredt, i meget stor udstrækning er udelukket fra deltagelse i den tyske offentlighed, f.eks. restaurantbesøg, biografer, overnatningsmuligheder, kultur, sport og detailhandlen ud over indkøb af hverdagsartikler.

tyskland.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19-tyskland

