Flyselskab vil betale erstatning til ofres familier for flystyrt

Den amerikanske flyproducent Boeing er gået med til at betale erstatning til familierne til de 157 ofre, der mistede livet i et flystyrt i Etiopien i 2019.

Det viser sagsakterne fra en distriktsdomstol i den amerikanske by Chicago onsdag.

»Boeing er forpligtet til at sikre, at alle familier, der mistede deres kære i ulykkerne, bliver fuldt kompenseret for deres tab«, siger flyproducenten i en erklæring.

Det fremgår ikke, hvor meget Boeing vil kompensere ofrenes familier med.

Advokaterne for familierne kalder det en vigtigt milepæl.

»Det vil sikre, at de alle bliver behandlet retfærdigt og får fuld erstatning i henhold til lovgivningen, samtidig med at det baner vejen for at finde en endelig løsning, uanset om det sker gennem forlig eller retssag«, siger advokaterne.

Boeings bedst sælgende fly var underlagt et flyveforbud i 20 måneder, efter at 346 mennesker døde i to flystyrt med 737 MAX.

Det skete med fem måneders mellemrum i 2018 og i 2019 i henholdsvis Indonesien og Etiopien.

Flyet vendte tilbage til tjeneste, efter at Boeing havde foretaget forbedringer af blandt andet flyets software.

Der blev også stillet krav om ny træning af piloter.

Ulykkerne har i forvejen kostet Boeing omkring 20 milliarder dollar. Sidste år havde Boeing en omsætning på omkring 58 milliarder dollar.

EU’s agentur for flysikkerhed, Easa, gav 27. januar grønt lys til, at flytypen igen kunne benyttes i Europa. To måneder forinden havde de amerikanske myndigheder givet deres tilladelse.

ritzau