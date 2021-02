Efter brand i flymotor: Boeing-fly havner snart på flykirkegården

Risikoen for at komme ud at flyve med et Boeing 777 af typen, som i weekenden måtte nødlande i den amerikanske by Denver efter en motorskade, er ikke ret stor, og det skyldes ikke alene coronaen. De fleste flyselskaber har sendt flytyperne Boeing 777-200 og 777-300 med Pratt & Whitney PW4000-112 motorer på pension eller på flykirkegården.

Kun i tre lande – USA, Japan og Sydkorea – bruges de stadig, og efter uheldet i Denver er de nu kun i luften i Sydkorea. På grund af motorsvigtet i Denver har Boeing anbefalet, at 128 af dets 777-fly ikke kommer i luften, før de er blevet grundigt undersøgt og eventuelle skader er fundet.

Beslutningen omfatter 69 fly, som stadig har været aktive, og 59, som stod i hangarer eller på landingsbaner rundt omkring i verden ifølge flyhjemmesiden Simple Flying.

Både i USA og Japan er myndighederne skredet ind mod brug af flyene. De amerikanske myndigheder har krævet yderligere inspektioner af fly med den pågældende Pratt & Whitney motor, mens japanerne har indført et midlertidigt forbud mod, at de går på vingerne foreløbig.

Nu om dage er de fleste 777-fly på de lange ruter 777-300ER eller 777-200LR og udstyret med en GE90 motor, skriver Simple Flying. De er ikke påvirket af uheldet i Denver og flyver fortsat rundt omkring i verden.