Udenrigsministeriet: »Er man færdigvaccineret, kan man sagtens rejse«

Artiklen er opdateret kl. 6.28 på baggrund af WHO’s korrigerede anbefaling.

Hvis du er færdigvaccineret, kan du roligt tage ud at rejse, selv om du over 60. Sådan lyder meldingen fra Udenrigsministeriets Borgerservice, efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tirsdag kom med en opfordring til alle lande om, at anbefale sårbare borgere og borgere, der er 60 år eller ældre, at udskyde deres rejser.