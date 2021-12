Her er ni ukendte Alpe-destinationer, du bør lægge vejen forbi

I hele 2.032 meters højde med udsigt til delstaten Vorarlbergs højeste bjerg, Piz Buin, finder du 21 kilometer spor i passet Silvretta-Bielerhöhe. Beliggende mellem Montafon og Galtür i staten Tyrol er det højalpint, når det er absolut bedst, både for konditionen og for oplevelsen. Selv turen derop med gondolliften og efterfølgende miniskibus igennem de små tunneler – så smalle, at sidespejlende skal slås ind – er betagende. Neden for passet er der yderlige langrendsmuligheder for alle niveauer som en del af det i alt 90 kilometer store løjpenet i området.

Beliggende i staten Steiermark besøger du en del af et imponerende løjpenet på i alt 229 kilometer spor. Udover at lægge vejen forbi de smukke og dybe søer Altaussee og Grundlsee er det også et must at prøve sporet Blaa Alm. Turen begynder i Loser og går fra hytte til hytte forbi åbne bjergenge og gennem skovområder. Tilsvarende kommer sporet forbi Blaa Alm-hytten – derfra navnet – med et klassisk østrigsk køkken og fremragende alpespecialiteter.