Thailand genindfører coronakarantæne

Thailand har genindført restriktioner for udlændinge, som kommer til landet. Det sker i et forsøg på at få dæmmet op for udbredelsen af omikronvarianten. Regeringen har meddelt, at de såkaldte ’bliv testet og rejs-regler’ ophæves i mindst to uger. Reglerne betød, at fuldt vaccinerede turister kun har skullet tage en PCR-test ved ankomsten og vente en nat på resultatet.

Nu skal de, der stadig ønsker at tage til Thailand, tilbringe 7-10 dage i karantæne alt efter deres vaccinationsstatus og hjemland. De nye regler vil blive genvurderet ved et regeringsmøde 4. januar.

»Omkring 200.000 rejsende, som allerede har ansøgt om at komme ind i Thailand, vil få lov til at komme ind uden karantæne«, siger regeringstalsmand Tanakorn Wangboonkongchana og tilføjer, at der nu også er krav om en PCR-test nummer to.

Pandemien har rettet hårde slag mod Thailands turismedominerede økonomi, som har været kastet ud i den værste krise siden Asiens finanskrise i 1997. I begyndelsen af november blev Thailand genåbnet for fuldt vaccinerede rejsende fra over 60 lande.

Regeringstalsmanden siger, at de særlige regler for den populære turistø Phuket stadig gælder. Her kan turister drage frit omkring, mens de venter på svar fra PCR-test. Der er indtil videre registreret 63 smittetilfælde med varianten omikron. I alt har Thailand registreret over 2,1 million smittetilfælde.

ritzau