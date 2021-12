Sverige skærper i næste uge indrejsereglerne, så alle rejsende skal kunne fremvise en maksimalt 48 timer gammel negativ coronatest.

Det oplyser den svenske regering onsdag i en pressemeddelelse.

Reglerne gælder også for Sveriges nordiske naboer - og dermed også for danskere. Det gælder for voksne samt børn over 12 år, og det gælder uanset, om man er vaccineret eller har fået et boosterstik, lyder det.

Dog er personer, der rejser via Sverige mellem Bornholm og Danmark, undtaget forbuddet, lyder det i pressemeddelelsen.

Og det glæder den danske udenrigsminister Jeppe Kofod på Twitter.

»Godt nyt! Transitrejsende Bornholm/Sjælland via Ystad fritages for krav om fremvisning af negativ test og coronapas ved indrejse i Sverige«.

»God konstruktiv dialog med vores svenske venner«, skriver Jeppe Kofod.

Pendlere mellem Danmark og Sverige slipper også billigere

Der er også mere lempelige krav for personer, der pendler mellem Danmark og Sverige. De skal kunne fremvise en negativ test, der er maksimalt en uge gammelt, skriver den svenske regering.

Det er afgørende for at sikre smidig trafik over sundet, siger Øresundsbroens direktør, Linus Eriksson, i en pressemeddelelse.

»Vi har fuld forståelse for, at det er nødvendigt at stoppe smittespredningen, men det er afgørende for borgerne i Øresundsregionen, at Øresundsbroen er åben for de mennesker, der har deres liv og arbejde på begge sider af broen«.

»Det gælder særligt for pendlere, som bor, arbejder og studerer på begge sider samt for rejsende til og fra Bornholm, og derfor er vi meget glade for dagens beslutning«, lyder det fra Linus Eriksson.

