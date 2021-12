Fremrykket flyafgang er lig aflysning og giver kompensation

De fleste flypassagerer har oplevet større eller mindre forsinkelser på deres afgang, når de ventede i lufthavnen. Men det sker også, at et flyselskab fremrykker en afgang, og det kan betyde, at passagererne ikke når sin afgang. EU-domstolen har nu besluttet, at hvis en flyafgang fremrykkes med mere end en time, så sidestilles det med en aflysning eller forsinkelse.

Afgørelsen fra EU-domstolen i Luxembourg, hvis fulde navn er Den Europæiske Unions Domstol, betyder, at passagererne får bedre mulighed for at søge kompensation for for tidlig afgang.