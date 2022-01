Rejsebureauer til skiturister: Tag den med ro, inden I afbestiller rejsen

FAKTA

Rejse til Østrig

Udenrigsministeriet ændrede lørdag 15. januar rejsevejledningen for Østrig, så der nu står følgende:

Lægeerklæring i stedet for negativ PCR-test: Det har hidtil været muligt at undgå karantæne ved fremvisning af lægeerklæring i stedet for negativ PCR-test (for de personer, der pga. nyligt overstået smitte ikke har kunnet fremvise en negativ PCR-test). De ansvarlige østrigske myndigheder har nu over for ambassaden oplyst, at dette ikke længere vil kunne lade sige gøre.

Indrejseregler: For at komme ind i Østrig – uden at skulle gå i 10 dages karantæne (som kan ophæves på 5.-dagen ved en negativ test) – skal alle, der er fyldt 15 år, fremvise følgende:

Dokumentation for 3. vaccinestik (eller 1. stik med Johnson&Johnson og derefter et boosterstik med Johnson&Johnson eller en anden EMA-godkendt vaccine)

SAMTen negativ PCR-test, der højst må være 48 timer gammel fra testtidspunktet,

ELLER dokumentation for vaccination (2 eller 1 stik ved Johnson&Johnson)

SAMTdokumentation for overstået sygdomsforløb (hvilket sidestilles med boostervaccination)

SAMTen negativ PCR-test, der højst må være 48 timer gammel fra testtidspunktet.

Kilde: Udenrigsministeriet

