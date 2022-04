Frankrigs længste, Europas gigant og danskernes darling: Floderne har skabt magt, rigdom og myter

Europas talrige floder er uhyre forskellige, men fælles for dem er den enorme betydning, de har haft for handel og magt. Igennem mere end to tusind år har de været vitale trafikårer, som har skabt rige kultursamfund og knyttet kontinentet sammen.