»Jeg har næsten lyst til bare at glemme pengene«: Dansk familie sad fast i næsten to døgn efter flykaos

Familie på syv sad fast i Newark-lufthavn i næsten to døgn uden hjælp fra SAS. Forbrugerrådet Tænk bekræfter et usædvanligt stort antal problemer for flypassagererne i forbindelse med coronapandemien.